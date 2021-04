Steht die Null gegen die beste Offensive der Liga?

Halle (Saale) - Fehlerbekämpfung im Eilverfahren: Nach der Auswärtsniederlage am Samstag bei Viktoria Köln (0:2), die einen erneuten Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der dritten Fußballliga bedeutete, blieben HFC-Trainer Florian Schnorrenberg gerade einmal drei Tage, um seine Mannschaft auf die nächste Herausforderung vorzubereiten. Die heißt SC Verl. Der starke Aufsteiger ist an diesem Dienstag (19 Uhr, MagentaSport) im Erdgas Sportpark zu Gast.

An welchen Stellschrauben der Coach ansetzte, ließ sich am Montag nicht beobachten, die Abschlusseinheit fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit innerhalb der Mauern des Stadions statt. Der Trainer verriet im Anschluss im Gespräch aber so viel: „Der Schwerpunkt lag darin zu simulieren, wie wir den Gegner anlaufen wollen und wir er uns anlaufen wird. Das können wir im Stadion immer gut testen.“ Außerdem feilte der Trainer mit seinem Team am Defensivverhalten bei langen Bällen.

SC Verl stellt beste Offensive der 3. Liga

Eine eindeutige Folge des Köln-Spiels: Dort ließ sich der HFC mehrfach durch lange Bälle überrumpeln. So leitete ein Abschlag das 1:0 von Mike Wunderlich ein. „Das war zu einfach. Wir haben trotz Überzahl nicht gut verteidigt“, übte Schnorrenberg Kritik an der Defensive. Die Innenverteidiger Sören Reddemann und Stipe Vucur hatten generell große Probleme mit Kölns Tempostürmer Timmy Thiele.

Einfacher dürfte die Aufgabe auch gegen Verl nicht werden. Die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti stellt mit 60 Toren die beste Offensive der Liga, gewann das Hinspiel mit 4:2. Die vielen Gegentore sind beim HFC keine Seltenheit, mit 53 Gegentreffern stellen die Rot-Weißen die schwächste Defensive der Liga. „Das sind definitiv zu viele Gegentore“, bilanzierte Schnorrenberg nach dem Viktoria-Spiel.

Das „Zu-Null-Spielen“, eine wichtige Fähigkeit im Abstiegskampf, klappt beim HFC fast gar nicht mehr. Reichte es 2020 noch zu sechs Zu-Null-Spielen, blieb das Team 2021 lediglich in den Heimspielen gegen Mannheim und Magdeburg ohne Gegentreffer. In den vergangenen zwölf Spielen schlug es immer ein. „Es würde uns sehr gut tun, mal wieder aus einer Partie ohne Gegentreffer zu gehen“, sagte deshalb Schnorrenberg. Das gruppentaktische Verhalten in der Defensive muss dafür besser werden. Und die „Anzahl der individuellen Fehler“ müsse reduziert werden.

HFC: Toverhältnis als Nachteil im Abstiegskampf

Denn Gegentore, besonders frühe, sind im Jahr 2021 Gift für die Punkteausbeute des HFC. Bereits elf Mal geriet das Team von Trainer Schnorrenberg in Rückstand, lediglich bei der Last-Minute-Aufholjagd gegen den KFC Uerdingen (2:1) reichte es danach noch zum Sieg. Die Bilanz ist verheerend: Nur sechs von 33 möglichen Punkten holte der HFC nach Rückständen im aktuellen Jahr - ein Punkteschnitt von 0,55.

Die vielen Gegentreffer könnten im Abstiegskampf zum großen Nachteil werden. Von den Konkurrenten um den Klassenerhalt hat nur der SV Meppen mit einer Tordifferenz von Minus 19 ein noch schlechteres Torverhältnis als der HFC, der selbst bei Minus 17 steht. Kommt es am Ende im Kampf um den Ligaverbleib zur Punktgleichheit, dürften die Rot-Weißen das Nachsehen haben. (mz/Christopher Kitsche)