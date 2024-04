Stefan Reisinger will den Halleschen FC vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Es klang ein bisschen nach selbsterfüllender Prophezeiung, als Stefan Reisinger am Mittwoch eine Anekdote aus dem jüngsten Pro-Lizenz-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Besten gab. Dort nämlich, bei der Ausbildung zum Fußballlehrer, hatten der einstige Profi und die Mit-Anwärter bei einem Seminar im vergangenen Oktober die Aufgabe, einen zugelosten Verein zu analysieren. „In sämtlichen Bereichen, sportlich sowie in der Struktur“, berichtete Reisinger, der damals den Halleschen FC zog. Jenen Klub also, bei dem er am Mittwoch als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde.