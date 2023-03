Sreto Ristic über HFC-Schlussphase: „Wir waren am Limit“

Stimmen zum 1:1 in Elversberg

HFC-Trainer Sreto Ristic war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Elversberg zufrieden.

Elversberg/MZ - Mit dem 1:1 bei der SV Elversberg am Sonntag in der 3. Liga kann der Hallesche FC deutlich besser leben als die Gastgeber. Die verpassten den Heimsieg durch viele vergebene Torchancen in der Schlussphase. Entsprechend fielen nach Abpfiff auch die Reaktionen der Trainer und Torschützen bei „Magenta Sport“ aus. Die Stimmen zum Spiel.