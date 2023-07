Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipzig/MZ - Dass der Hallesche FC derzeit mindestens einmal täglich auf dem Trainingsplatz steht, konnte man am Sonntagnachmittag gut am optischen Kontrast erkennen, den Sreto Ristic bot. Unter dem weißen Poloshirt des Trainers setzten sich seine braun gebrannten Arme besonders ab und bekamen in der sengenden Hitze während des Testspiels beim 1. FC Lok Leipzig noch einmal massig UV-Strahlen ab. „Ich fühle mich wie ein Spiegelei“, witzelte Ristic nach dem an Torchancen armen 0:0 seines Fußball-Drittligisten beim Regionalliga-Topteam.