Löder stellt Spielverlauf auf den Kopf: HFC erkämpft sich im Derby glücklichen Punkt

Magdeburg - Derbyheld Elias Löder! Lange verteidigte der Hallesche FC im Derby der 3. Liga gegen stark aufspielende Magdeburger ein torloses Unentschieden, geriet durch Jason Ceka aber doch in Rückstand (71). Der eingewechselte Löder traf in der Schlussphase dann zum viel umjubelten Ausgleich (79.). Der HFC kam gegen Spitzenreiter Magdeburg so zu einem glücklichen Punktgewinn (1:1).

Die Vorfreude auf das Derby wurde beim Halleschen FC durch mehrere Ausfälle getrübt. Kapitän und Abwehrchef Jonas Nietfeld, der schon in den Heimspielen gegen Waldhof Mannheim (1:2) und Viktoria Berlin (4:1) mit Adduktorenbeschwerden ausfiel, wurde nicht rechtzeitig fit. Auch Julian Guttau (Muskelbündelriss) und Niklas Landgraf (Grippe) standen nicht zur Verfügung. Zudem musste HFC-Trainer André Meyer auf Stammkeeper Tim Schreiber und die Offensivkräfte Jan Shcherbakovski und Joscha Wosz verzichten. Das Trio war am Freitag vor dem Abschlusstraining positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Für Schreiber begann Daniel Mesenhöler. Stürmer Philipp Zulechner kam zu seinem Startelfdebüt für den HFC. Janek Sternberg ersetzte Wosz auf der linken Außenbahn, Louis Samson rückte in die Innenverteidigung.

Der taktische Plan war trotz der Personalengpässe unverändert. Hinten einigeln wollte sich der HFC auch beim unangefochtenen Spitzenreiter der 3. Liga nicht. Mit frühen Ballgewinnen sollte das Kombinationsspiel der Magdeburger, die mit dem Rückenwind von zuletzt zehn Heimsiegen aus elf Spielen in das Derby gingen, unterbunden werden.

Das gelang in der Anfangsphase kaum. Der FCM setzte den HFC angetrieben von einem stimmgewaltigen Publikum von 20.280 Zuschauern schon früh unter Druck. Nach einem Doppelpass mit Jan-Luca Schuler kam Sirlord Conteh rechts im Strafraum zum Abschluss, Mesenhöler war mit einem erstklassigen Reflex zur Stelle (9.). Kurz darauf traf FCM-Spielmacher Baris Atik per Freistoß das linke Lattenkreuz (10.).

Es ging weiter Schlag auf Schlag: Der FCM kombinierte munter um den Strafraum, der HFC bekam keinen Zugriff. Eine Flanke von Raphael Obermair verpasste der heranrauschende Conteh nur knapp (18.). Einen Schuss von der Strafraumkante von Amara Condé lenkte Mesenhöler zur Ecke (24.). Weil Marcel Titsch Rivero wenig später einen Schuss aus kurzer Distanz im Strafraum mit der Hand abwehrte, zeigte Schiedsrichter Michael Bacher auf den Punkt. Eine fragwürdige Entscheidung. Atik verpasste aber die längst überfällige Führung des FCM. Er schoss links am Tor vorbei.

Das machte Meyers Team kurz Mut: Der HFC sendete in der Offensive das erste Lebenszeichen. Nach einem Fehlpass von Korbinian Burger schoss Zulechner den weit vor seinem Tor stehenden FCM-Keeper Dominik Reimann an die Brust. Bitter: Zulechner verletzte sich danach bei einem Zusammenprall und konnte nicht weitermachen. Für ihn kam Julian Derstroff in die Partie (32.). In den Folgeminuten stabilisierte sich der HFC ein wenig. Die Null konnte bis zum Pausenpfiff erfolgreich verteidigt werden.

Auch die ersten Minuten nach Wiederanpfiff überstand der HFC ohne viel zuzulassen. Der FCM wurde dann aber wieder mit einer Doppelchance gefährlich. Zunächst scheiterte Conner Krempicki mit einem Schuss vom Sechzehner an Mesenhöler. Dann zog Schuler knapp links am Tor vorbei (55.). Vier Minuten später die nächste dicke Gelegenheit für die Heimmannschaft: Nach einer Hereingabe des eingewechselten Tatsuya Ito kam Burger zum Abschluss – Niklas Kreuzer rettete auf der Linie (59.). Die Partie wurde nun immer hitziger. Gleich mehrere HFC-Spieler wurden mit Gelb verwarnt. Für Unruhe im Stadion sorgten auch die mitgereisten HFC-Fans, die im Gästeblock immer wieder Böller zündeten.

Derstroff stellte den Spielverlauf dann beinahe auf den Kopf. Sein Schuss im Strafraum wurde von der FCM-Defensive aber noch zur Ecke geklärt (67.). Dann passierte es aber doch: Der FCM kam zur verdienten Führung. Der eingewechselte Jason Ceka köpfte nach Flanke von Obermair am kurzen Pfosten ein (71.).

Meyer reagierte und brachte mit Kebba Badjie, Fynn Otto und Elias Löder frische Kräfte. Letzterer brachte dann den Gästeblock zum Toben: Löder traf nach einer Ecke von Kreuzer per Kopf zum glücklichen Ausgleich (79.). Wenig später hatte er erneut nach einer Ecke sogar das 2:1 auf dem Fuß. Er wurde aber noch geblockt. Danach warf der FCM alles nach vorn. Der HFC verteidigte das Remis aber bis zum Schluss erfolgreich.