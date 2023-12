Der HFC hat einen ungewöhnlichen Jahresausklang mit Spielen in Dortmund und Essen vor sich. Wie der Fußball-Drittligist damit umgeht.

So plant HFC-Trainer Ristic den Trip in den Ruhrpott

Halle/MZ - Der Koffer war am Donnerstagmittag zwar noch nicht gepackt. Bis zur Abfahrt in Richtung Ruhrpott am Freitag war da aber auch noch etwas Zeit und viel braucht es ja nicht. Trainingsklamotten kommen mit auf die vorweihnachtliche Dienstreise. Viel mehr verriet Sreto Ristic nicht über sein Reisegepäck. Das noch: Einen Glücksbringer braucht der Trainer des Halleschen FC nicht. Er vertraut auf harte Arbeit und die Qualität seiner Mannschaft.