Toni Lindenhahn arbeitet nach einem Knorpelschaden seit Monaten an seinem Comeback. Die MZ besuchte ihn bei einer Einheit in der Sportklinik.

HFC-Idol Toni Lindenhahn trainiert fünf Tage in der Woche in der Sportklinik Halle für sein Comeback.

Halle (Saale)/MZ - Kleinere Korrekturen gibt es immer wieder: „Geh mit den Füßen etwas mehr in die Breite; jetzt wirst du unten schief; so ist es besser - sehr gut!“, leitet Sporttherapeut Lucas Marschall Toni Lindenhahn an. Es ist ein Dienstagmorgen in der Sportklinik in Halle, der Profi von Fußball-Drittligist Hallescher FC hat eine 70 Kilo schwere Hantelstange auf den Schultern, macht mit dieser Kniebeugen.