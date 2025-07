So könnte die erste Elf des HFC zum Saisonstart aussehen

Nach sieben Siegen in sieben Testspiele

Halle/MZ/TG. - Auch Robert Schröder hatte am Samstag in der Hitze von Kassel einiges an Energie gelassen, die es galt wieder aufzufüllen. Dies tat er mit einer Tüte bunter Kaubonbons mit Brausepulverfüllung von der Tankstelle, wie der neue Trainer vom Halleschen FC berichtete.