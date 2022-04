So erlebte Torwart-Neuling Daniel Mesenhöler die emotionalen Stunden beim HFC-Sieg gegen FCM

Halle/MZ - Der Derby-Wahnsinn wurde in der Heimat verarbeitet. Zum Runterkommen ideal. „Ich habe mich am Samstag erst einmal in den Zug in die Heimat nach Köln gesetzt und bin zu meiner Familie gefahren“, erzählt Daniel Mesenhöler. Dort musste er erstmal viel berichten. Von seiner intensiven Woche, an deren Ende er nach Monaten der Arbeitslosigkeit ausgerechnet in Halle beim Halleschen FC einen neuen Torwart-Job gefunden hatte. Und vor allem von dem, was er am Freitagabend für ein Fußballspiel und welch unglaubliche Emotionen er dabei erlebt hatte.