Sieben Spieler, drei Startelfplätze - Welche HFC-Mittelfeldspieler haben die besten Chancen?

Terrence Boyd jubelt in München mit Doppeltorschütze Michael Eberwein und Tom Zimmerschied (v. l.).

Halle/MZ - Letztes Durchatmen vor dem Kraftakt. Für Donnerstag zeigte der Trainingsplan des Halleschen FC „individuelle Regeneration“ an. Übersetzt aus dem Fußball-Fachjargon heißt das: Freizeit. Ab diesem Freitag stehen für die Drittligaprofis dann aber noch drei Trainingstage vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Montagabend (19 Uhr/Magentasport) an.