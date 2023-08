Gegen Duisburg agierte der Hallesche HFC in der Schlussphase mit einem zusätzlichen Angreifer. Warum die Doppelspitze in Mannheim erneut eine Option sein könnte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Eine echte Almhütte wird sich zwar weder in Halle noch in Leipzig finden lassen, Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn sollten aber auch in hiesigen Restaurants auf den Speisekarten stehen. Die Klassiker der österreichischen Küche, „geben mir viel“, wie Patrick Hasenhüttl, Österreicher und neuer Angreifer des Halleschen FC, vor dem Spiel bei Waldhof Mannheim am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) zu Protokoll gab.