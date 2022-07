„Das junge Alter darf keine Ausrede sein“ Schülermannschaft HFC? Was „Oldie“ Niklas Kreuzer vom neuen Team fordert

Jung und wild, sehr gern, aber bitte auch ein paar Stützen. So sah Niklas Kreuzer den HFC vor dem Transfersommer. Wie er die Situation in Halle nun einschätzt und was er von der neuen Mannschaft fordert.