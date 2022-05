Schock im HFC-Training: Hat sich Tom Zimmerschied erneut schwer verletzt?

Halle (Saale)/MZ - Drama am Freitag beim Abschluss-Training des Halleschen FC vor dem Auswärtspiel beim TSV Havelse am Samstag (14 Uhr im Liveticker): Tom Zimmerschied stürzte auf seine operierte Schulter und wurde unter akuten Schmerzen in die Kabine geführt. Es steht zu befürchten, dass sich der Offensivmann erneut schwer verletzt hat.

