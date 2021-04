Schnorrenbergs Umbau-Maßnahmen greifen

Die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg hielt der Verler Offensive eine Halbzeit souverän Stand. Warum sie nach dem Seitenwechsel abbaute.

Halle (Saale) - Ein Punkt - immerhin, die generelle Stimmungslage beim Halleschen FC nach dem 1:1 am Dienstagabend im Drittliga-Fußballspiel gegen den SC Verl trug auch Jannes Vollert mit. „Er ist auf jeden Fall wichtig“, sagte er vor dem Kabinentrakt.

Der HFC-Innenverteidiger konnte diesen einen Zähler im Kampf gegen den Abstieg auch als persönlichen Erfolg werten. Schließlich war sein erst zweiter Startelfeinsatz in der Rückrunde eine wirkliche Überraschung - auch für den Protagonisten. „Der Trainer hat mir heute vertraut. Ich war etwas überrascht, weil ich ja in der letzten Woche nicht im Kader stand“, erzählte Vollert und er war mit sich und den Abwehrkollegen durchaus zufrieden: „In der ersten Halbzeit hatten wir immer guten Zugriff zu den Gegenspielern.“

„Das war sehr, sehr gut“ , zeigte sich auch Braydon Manu, der den HFC nach 16 Minuten in Führung gebracht hatte, zufrieden. HFC-Trainer Florian Schnorrenberg lobte sein Team: „Ein großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie gegen den Ball gearbeitet hat. In der ersten Halbzeit hat Verl wenig Torchancen gehabt - und das ist die beste Offensive der Liga“, betonte er.

Florian Schnorrenbergs Plan geht gegen Verl zumindest teilweise auf

Sein Plan war damit halbwegs aufgegangen. Schnorrenberg hatte nämlich diesmal seine Abwehrreihe fast komplett ausgetauscht. Neben Vollert rückten auch Lukas Boeder und Niklas Landgraf für Fabian Menig, und Janek Sternberg neu in die Startelf. „Wir sind in der Englischen Woche, da spielt Rotation eine wichtige Rolle. Darüber hinaus haben wir zuletzt das ein oder andere Gegentor bekommen, mit denen wir nicht einverstanden waren“, begründete der Trainer seine Entscheidung.

Die Neuformatierung zahlte sich - vor allem mit Blick auf den ersten Spielabschnitt - aus. Vollert war neben Stipe Vucur stets auf der Höhe. Landgraf links und Boeder rechts hielten die starken Verler Flügelspieler in Schach und setzten selbst Akzente in der Offensive. Fazit: Die drei Neuen in der Defensive machten ihre Sache gut. Ein harmloser Schuss von Torjäger Zlatko Janjic Viel mehr brachten die Gäste in den ersten 45 Minuten nicht zu Stande. Verl-Trainer Guerino Capretti musste deshalb auch anerkennen: „Halle hat das clever gemacht.“

Auch nach dem Seitenwechsel, als die Verler die Rot-Weißen phasenweise in der eigenen Hälfte einschnürten, hielt das Bollwerk lange Zeit. Vor allem die HFC-Mittelfeldspieler wirkten nach dem enormen Aufwand in Halbzeit eins jedoch zunehmend platt. Deshalb der Dauerdruck. Allerdings fiel der fast folgerichtige Ausgleich per Standard nach 72?Spielminuten durch einen Kopfball von Julian Stöckner .

HFC geht gegen Verls Offensive die Luft aus

„Wir standen ein bisschen zu tief, die Luft hat gefehlt“, führte Manu die Verler Überlegenheit auf die hohe Laufintensität in der ersten Hälfte zurück. Auch Vollert merkte an: „Als die Kräfte immer weniger wurden, konnten die Gegenspieler die Bälle auf den Außen viel einfacher annehmen. Sie sind immer wieder ins Zentrum gedribbelt - dann entsteht Unruhe“, so Vollert.

Warum also reagierte Trainer Florian Schnorrenberg trotz des offensichtlichen Kräfteverschleißes erst nach 75?Minuten personell? „Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir viel früher hätten wechseln mussten, weil wir sehr, sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben“, sagte Schnorrenberg zu seiner Entscheidung. Allerdings fehlte Entlastung.

Auch wenn es nicht zu drei Punkten reichte, machte das Auftreten seiner Mannschaft dem Trainer Hoffnung für die kommenden Spiele. „Die Hauptsache ist, dass wir die Leistung, die wir heute in der ersten Halbzeit gebracht haben, konstant über 90 Minuten zeigen“, sagte auch Vollert. Dann sei er optimistisch, auch am Wochenende bei Dynamo Dresden etwas holen zu können. Wieder mit ihm in der Startelf? „Jannes hat es sehr ordentlich gemacht“, sagte Schnorrenberg zur Leistung des 23-Jährigen. Vollert darf sich also berechtigte Hoffnungen auf einen erneuten Startelfeinsatz machen. (mz/Christopher Kitsche)