Schneller als Ibrahimovic: „Priester“ Jan Löhmannsröben kämpft sich beim HFC zurück

Halle (Saale)/MZ - Prägnant bringt Jan Löhmannsröben auf den Punkt, wie sie sich denn angefühlt hat, die erste volle Einheit mit der Mannschaft des Halleschen FC am Donnerstag. „Es war ganz schön knackig und anstrengend. Konditionell hatte ich aber keine Probleme. Es war also nicht so, dass ich danach auf allen Vieren gekrochen bin“, sagt er mit einem Augenzwinkern. So kennt man den Profi des Fußball-Drittligisten, immer fröhlich, immer einen flotten Spruch auf den Lippen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<