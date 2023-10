Nach dem 1:4 gegen Münster üben Trainer Sreto Ristic und Sportchef Thomas Sobotzik vom Halleschen FC massive Kritik. Worum es in der Krise nun vor allem geht.

„Schlag in die Fresse“ wird Folgen haben

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Der Kontrast war heftig. Während Gästespieler Sebastian Mrowca im Kabinengang des Leuna-Chemie-Stadions gerade darüber philosophierte, dass dies ein Moment sei, „den wir genießen müssen“, wählte Thomas Sobotzik direkt daneben ganz andere Worte. „Das war ein Schlag in die Fresse“, benannte der Sportchef des Halleschen FC das 1:4 gegen Preußen Münster am Sonntag als das, was es war.