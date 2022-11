Schafft der HFC den Klassenerhalt?

Halle/MZ - Dieser Strich ist nur ein optisches Zeichen in der Tabelle. Er trennt in der dritten Fußball-Liga aber die vier Vereine, die nicht die Klasse haben, die Klasse zu halten, von denjenigen, die ein klein wenig besser sind. Nur zur Veranschaulichung von Gefahr, um die Antennen spitzen und gegensteuern zu können. Der Hallesche FC steht als 15. von 20 Mannschaften mit Eintritt in die fast zweimonatige Liga-Pause wegen der WM über dem ominösen Strich. Doch was ist von Team, dem Trainer und der Vereinsführung zu halten? Wird der Klassenerhalt geschafft? Eine Analyse.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.