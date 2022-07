Rückkehrer Herzog bittet Kollegen zur Kasse

Nach langer Leidenszeit ist der Mittelfeldmann zurück auf dem Platz. Was dem feinen Techniker noch fehlt und welche wichtige Rolle er zusätzlich einnimmt.

Halle/MZ - Die freie Zeit nach dem Auslaufen nutzte Aaron Herzog am Montag für die Erledigung wichtiger Angelegenheiten. Der Mittelfeldspieler des Halleschen FC suchte am Nachmittag seine Hausbank auf. „Ich habe ein paar Dinge zu regeln“, erklärte er. Ausschließlich in eigener Finanzsache - auch wenn der Plan ursprünglich ein anderer war.