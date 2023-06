Sreto Ristic und Roberto Pinto, hier 2006 noch als Profis, gemeinsam an der Hotelbar.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat einen neuen Co-Trainer gefunden. Roberto Pinto wird Sreto Ristic in der kommenden Saison bei der Betreuung der Mannschaft in der 3. Liga helfen. Das gab der HFC am Montag bekannt.

Pinto ist 44 Jahre alt und spielte früher selbst in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin. „Ich kenne Roberto Pinto aus gemeinsamer Zeit beim VfB Stuttgart, wir haben uns seitdem nie...