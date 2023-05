Ristic setzt in Saarbrücken auf jugendliche Unbekümmertheit

Halle/MZ - Ein paar Runden des Warmwerdens, dann sollte die obligatorische Frage an Sreto Ristic doch noch gestellt werden: Wie gut er denn im Feiern sei, wurde der Trainer des Halleschen FC bei der Presserunde vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken gefragt. Hintergrund: Gelingt dem HFC am Samstag (14 Uhr/MDR/MagentaSport) gegen das Topteam ein Dreier und gewinnen der SV Meppen (fünf Punkte Rückstand, Sonntag beim VfL Osnabrück) und VfB Oldenburg (sechs, Samstag bei Waldhof Mannheim) ihre Spiele nicht, wäre der Klassenerhalt in der dritten Fußball-Liga gesichert. Die Party könnte beginnen.