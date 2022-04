Riesige Verletztenliste: Ist das alles nur Pech beim HFC? - Was Sportchef und Leistungsdiagnostiker sagen

Halle (Saale)/MZ - Den neuerlichen Schock wollten sie erstmal sacken lassen. So die Verabredung. Am Dienstag, mit der Rückkehr in den Trainingsbetrieb, gibt es dann die Analyse. „Wir drehen jedes Steinchen um und legen alles nebeneinander“, sagte Sportdirektor Ralf Minge am Montag. Er und das Trainerteam des Halleschen FC wollen die Konsequenzen aus der akuten Verletztenmisere beim Fußball-Drittligisten bereden, die am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Mannheim im Kreuzbandriss bei Mittelfeldspieler Aaron Herzog (Ausfall bis Saisonende) ihren Tiefpunkt erreicht hatte.