HFC-Trainer unter Druck: Mark Zimmermann will gegen Zwickau Mut sehen

Halle/MZ - Die Stimmungslagen vor dem Topspiel zwischen Halleschen FC und FSV Zwickau an diesem Samstag (16 Uhr/MDR) im Leuna-Chemie-Stadion könnten kaum unterschiedlicher sein: Beim HFC herrscht nach dem 2:2 von Eilenburg Tristesse. In Überzahl hatte der Drittligaabsteiger in der Fußball-Regionalliga eine Führung gegen den Abstiegskandidaten nicht verteidigen können.