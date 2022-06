Ralf Minge: „Bei der Impfquote stehen wir im Ligamaßstab ganz weit vorn“

Ralf Minge: „Wir reden nicht alles in Schutt und Asche.“

Halle (Saale)/MZ - Corona hat nun auch den Halleschen FC erreicht. Am Dienstag musste das Training wegen zweier Coronafälle in der Mannschaft - nach MZ-Informationen handelt es sich um Niklas Kreuzer und Fabian Menig - abgesagt werden. Zudem steckt die Mannschaft in Liga drei im Mittelmaß fest.