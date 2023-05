Niklas Kreuzer wird dem Drittligisten mindestens im wichtigen Spiel gegen Ingolstadt fehlen. Was er zur Verletzung sagt und warum das den Klub hart trifft.

Niklas Kreuzer musste in Mannheim früh passen. „Bitter“ fand es Kapitän Jonas Nietfeld.

Halle (Saale)/MZ - Zumindest ein Gutes hatte diese eine Sperre. Mit einem ausgeruhten, weil in der Liga zuvor nicht einsatzberechtigten Tom Zimmerschied trat der Hallesche FC am Montag zur Landespokal-Pflichtaufgabe beim Landesligisten VfB Merseburg an.