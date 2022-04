Ohne Alternativen: HFC fehlen frische Kräfte von der Bank

Halle (Saale)/MZ - Bester Stimmung waren am Samstagnachmittag nur die zwei Hallenser, bei denen inzwischen ein Ex- davorsteht. Nick Galle, in der Saison 2019/20 beim Halleschen FC Reservist und jetzt beim 1. FC Saarbrücken Rotationsspieler, ließ sich im Kabinengang des Leuna-Chemie-Stadions mit Niklas Kastenhofer für ein Wiedersehensfoto ablichten. Daneben berichtete Lukas Boeder, in der Saison 2020/21 HFC-Verteidiger, mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht über sein gelungenes Spiel als Einwechsler.