Nur ein Sieg aus acht Partien: MSV Duisburg als Wendepunkt für den HFC?

Wie beim Halleschen FC nach vielen Unentschieden gegen den MSV Duisburg am Samstag mal wieder ein Sieg gelingen soll.

Der Hallesche FC schwört sich auf den nächsten Sieg in der 3 .Liga ein.

Halle (Saale)/MZ - Das Wort „Pflichtsieg“ umkurvten sie beim Halleschen FC am Donnerstag. Die Tabellensituation ist vor dem Heimspiel in der dritten Fußball-Liga gegen den MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr im Liveticker) ja immer noch ordentlich: Der Abstand auf den kommenden Gegner, der auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, beträgt fünf Zähler, bis zu den Aufstiegsplätzen sind es nur drei Punkte.