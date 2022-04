Noch immer ohne Gegentor: HFC reist mit tadelloser Bilanz ins Trainingslager

Halle (Saale)/MZ - Zwei Tage vor der Abfahrt ins Trainingslager zeigte sich der Hallesche FC auch im dritten Vorbereitungsspiel am Samstag beim FC Eilenburg konstant - stabil in der Defensive und torhungrig in der Offensive. Gegen die Sachsen, die nach Abbruch der Oberliga-Saison nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem VfL Halle in die Regionalliga aufstiegen, gewann die Mannschaft von HFC-Trainer Florian Schnorrenberg mit 5:0 (1:0).