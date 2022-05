Niklas Kreuzers "Gelb-Plan": HFC-Profi will bis zur Winterpause durchspielen

Der Hallesche FC geht in eine kritische Saisonphase. Da wird der starke Zugang Niklas Kreuzer als konstante Größe gebraucht. Wie der mit einer drohenden Sperre umgeht.

Beim 0:0 in Osnabrück war Niklas Kreuzer einer der Stärksten beim Halleschen FC.

Die Schwere dieser Aufgabe ist Niklas Kreuzer natürlich bewusst. Sündenfrei will der Verteidiger des Halleschen FC in den nächsten Wochen auf dem Fußballplatz leben, mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr im Liveticker) noch ganze sechs Spiele lang ohne Gelbe Karte auskommen.