Niklas Kreuzer fehlt weiterhin beim HFC

Halle (Saale)/MZ - Am Tag nach der 0:1-Niederlage beim FC Ingolstadt 04 gab es eine positive Nachricht vom Trainingsplatz des Halleschen FC. Niklas Landgraf, am Vorabend noch grippekrank außen vor, absolvierte am Mittwoch zumindest wieder eine individuelle Joggingeinheit auf dem Trainingsrasen.

Mit Blick auf das am Samstag (14 Uhr im Liveticker) anstehende Drittliga-Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken sollte es entsprechend für einen Einsatz des Linksverteidigers reichen.

Ganz anders ist die Situation bei Niklas Kreuzer, der auch am Mittwoch noch im Training fehlte. Auch der Rechtsverteidiger ist grippekrank, ihn hat es offenbar heftiger erwischt. Ob er am Samstag gegen den FCS auflaufen kann, ist damit äußerst fraglich. Aber noch sind es drei Tage bis zum Anpfiff.

Trainer André Meyer hatte Kreuzer in Ingolstadt durch Leon Damer ersetzt und taktisch auf eine Dreier-Abwehrkette umgestellt. Damer, gelernter Offensivspieler, hatte defensiv aber Schwierigkeiten und ließ immer wieder FCI-Flanken zu. Auch die Standardsituationen waren ohne Kreuzer keine echte HFC-Waffe.