Halle (Saale)/MZ - Das Spielfeld war relativ klein: „Doppelter Sechzehner“, wie man im Fußballsprech sagt. Also der Strafraum um eine zweite Fläche in gleicher Größe erweitert. Der Raum gestaltete sich entsprechend eng, als der Ball auf Nik Omladic zurollte, der zudem noch an der Feldbegrenzung stand und dessen Gegenspieler vor ihm bereits seine Position eingenommen hatte. Was also tun?