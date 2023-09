Der Hallesche FC kann auswärts in der 3. Liga einfach nicht punkten. Bei Erzgebirge Aue gab es am Sonntag eine Niederlage.

Niederlage im Ostduell: HFC verspielt Führung in Aue

Aue/MZ - Enttäuschte Gesichter nach dem Hitzekampf beim Halleschen FC. Lange sah es beim Spiel in der dritten Fußball-Liga am Sonntag bei Erzgebirge Aue danach aus, als könnten die Rot-Weißen Zählbares mit nach Halle mitnehmen. Am Ende musste sich die Mannschaft Trainer von Sreto Ristic im Ostderby aber mit 1:3 (1:0) geschlagen geben.