Dieser Spieler steht vor einer Unterschrift beim HFC

Der HFC startet am 13. Juni in die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison. Es gibt aber noch viele Lücken im Kader. Eine wird jetzt geschlossen.

Halle/MZ - Mit einer zweitägigten Leistungsdiagnostik startet der Hallesche FC am 13. Juni in die Saisonvorbereitung. Am 15. Juni wird das Team offiziell im Leuna-Chemie-Stadion vorgestellt. Allerdings ist der Kader für die kommende Saison in der dritten Fußballliga noch lange nicht vollständig. Ein weiterer Zugang, es wäre der fünfte, steht nach MZ-Informationen nun aber vor der Unterschrift.