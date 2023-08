Der Sohn von Ex-RB-Trainer Ralph Hasenhüttl wechselt an die Saale. Wie der HFC am Freitag bekannt gab, wurde Stürmer Patrick Hasenhüttl von Austria Klagenfurt verpflichtet.

Halle/dpa - Der Hallesche FC hat Stürmer Patrick Hasenhüttl verpflichtet. Der 26 Jahre alte Österreicher wechselt von Austria Klagenfurt an die Saale. Das teilte der HFC mit.

Zuletzt war der 1,90 Meter große Sohn von Ex-RB-Trainer Ralph Hasenhüttl an den VfB Oldenburg ausgeliehen. Über die Vertragslaufzeit machte der HFC keine Angaben.

„Wir haben seit Längerem nach einer groß gewachsenen, kopfballstarken zentralen Spitze gesucht, die unser Spiel variabler gestaltet und uns in verschiedenen Spielsituationen mehr Möglichkeiten bietet. Mit Patrick haben wir genau diese Eigenschaften gefunden. Wir sind überzeugt, dass er sich nahtlos ins Team einfügen wird“, sagte HFC-Sportchef Thomas Sobotzik.

Erst am Donnerstag hatte der HFC hat nach dem Engpass auf der Außenverteidigerposition noch einmal nachgebessert und mit Marvin Ajani einen alten Bekannten verpflichtet.

Ajani spielte bereits in der Zeit von 2016 bis 2019 beim HFC in der dritten Liga. Danach wechselte er in die zweite Bundesliga zu Wehen Wiesbaden. In den vergangenen beiden Spielzeiten lief Ajani für den MSV Duisburg auf.