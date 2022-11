Wird die 3. Liga auf 22 Teams aufgestockt?

Damit alle Regionalliga-Meister künftig in die 3. Liga aufsteigen können, muss eine neue Regelung her.

Halle (Saale)/MZ - Vertreter einer Arbeitsgruppe von 19 Vereinen aus den Regionalligen Nordost, Bayern und Nord sowie der 3. Liga haben dem Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) am Mittwochabend in Landsberg ihren Reformplan für den Aufstieg in die 3. Liga vorgestellt.

Der Vorschlag sieht vor, dass ab der Saison 24/25 22 Vereine bei fünf Absteigern in der 3. Liga spielen. NOFV-Präsident Hermann Winkler unterstützt den Plan.

„Das ist ein guter Vorschlag und der ist auch relativ einfach umzusetzen. Dennoch braucht es dafür Mehrheiten“, sagte er dem MDR. Um auch die Drittligisten zu einer Zustimmung zu bewegen, sollen zudem künftig sechs statt bisher vier direkte DFB-Pokalplätze möglich sein.