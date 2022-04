Nach Vollert-Ausfall: Wie plant der Hallesche FC jetzt in der Abwehr?

Wesendorf/Halle (Saale)/MZ - Das Trainingslager des Halleschen FC in Wesendorf hat seit Donnerstag seine Hiobsbotschaft. Bereits am Dienstag hatte sich Jannes Vollert bei einer Trainingseinheit am Knie verletzt. Zwei Tage später kam nach einer MRT-Untersuchung in Halle die heftige Diagnose: Außenbandriss im rechten Knie. Am Freitag wird Vollert operiert. Der 23-Jährige wird bis zu zwei Monate fehlen und die ersten Saisonspiele in der dritten Fußballliga so definitiv verpassen.