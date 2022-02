Nach „reifer Leistung“: HFC-Coach Meyer lässt Team auf der Rückfahrt feiern

München/MZ - Der Hallesche FC hat am Montagabend mit 2:0 (0:0) bei 1860 München gewonnen und damit einen großen Schritt raus aus dem Tabellenkeller der 3. Liga gemacht. Der HFC hat nun 32 Punkte auf dem Konto, der Abstieg steht bei 25 Zählern. Entsprechend entspannt und zufrieden war Trainer André Meyer im Interview bei „Magenta Sport“ nach dem Auswärtssieg beim Aufstiegskandidaten, der durchaus verdient war.

André Meyer (HFC-Trainer): „Wir treten einfach mutiger auf, suchen unser Glück in der Offensive. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und hätte da vielleicht schon ein Tor mitnehmen müssen. Aber wir hatten Anfang der zweiten Hälfte auch Glück, das darf man nicht vergessen. Es war eine sehr reife Leistung, die Jungs haben das gut gemacht. Mit dem Selbstvertrauen aus den letzten Spielen lässt sich so eine Partie auch etwas einfacher gestalten.“

... über die anstehende Rückfahrt: „Wir haben in Niklas Kreuzer ja noch ein Geburtskind in unseren Reihen und wir haben uns den Abend genau so gewünscht. Man sollte Feste feiern, wie sie fallen. Die Jungs haben sich in der Situation verdient. Die sollen die Situation jetzt so nehmen, wie sie ist.“

Michael Köllner (1860-Trainer): „Es war ein hart umkämpftes Spiel von zwei guten Mannschaften. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber unsere Chancen nicht genutzt. Halle ist eine gute Mannschaft, die eine guten Lauf hat. Der Elfmeter zum 2:0 war dann ein K.o. für uns, aber wir waren deutlich besser als zuletzt beim Derby gegen Türkgücü. Die Mannschaft hat eine Reaktion und ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Schade, dass wir das Spiel 0:2 verloren haben.“

Tim Schreiber (HFC-Keeper): „Die ganze Mannschaft war heute top. Wir greifen vorne an, das haben wir vor dem Trainerwechsel nicht gemacht. So halten wir den Gegner vom Tor weg. Und wenn dann mal was draufkommt, versucht ich, da zu sein. Großes Lob an die Mannschaft!“