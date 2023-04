Wie der HFC nach der Vertragsverlängerung von Niklas Kreuzer in Mannheim bestehen will.

Mit letzter Offensive in die Festung

Halle (Saale)/MZ - Punkte gab es am Donnerstagvormittag für den Halleschen FC zwar nicht zu bejubeln, die Euphorie bei den Fans der Rot-Weißen war dennoch groß. Denn was sich nach Informationen der MZ bereits angedeutet hatte, machte der HFC einen Tag vor dem Auswärtsspiel in der dritten Fußballliga bei Waldhof Mannheim (19 Uhr/MagentaSport) offiziell. Vize-Kapitän Niklas Kreuzer verlängert seinen auslaufenden Vertrag.