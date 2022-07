Meyer kann zum Auftakt fast aus dem Vollen schöpfen

Drei Tage vor dem Auftakt in die dritte Liga beim FSV Zwickau ist die Personallage beim Halleschen FC entspannt. Die Mannschaft trainierte nahezu in Vollbesetzung.

Halle/MZ - Positive Vorzeichen beim Halleschen FC drei Tage vor Saisonstart in die dritte Liga: Die Mannschaft trainierte bei den beiden Einheiten am Donnerstag nahezu in Vollbesetzung. Auch Leon Damer, der am Vortrag noch angeschlagen ausgesetzt hatte, war wieder dabei. Ein Startelf-Einsatz des Offensivmanns im Auswärtspiel beim FSV Zwickau am Sonntag (14 Uhr/MagentaSport) ist dehalb wahrscheinlich. Nicht zur Verfügung stehen derzeit Toni Lindenhahn und Talent Lucas Halangk.