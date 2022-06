Manus Blitztor bringt HFC zum Abschluss einen Auswärtssieg in München

München/Halle (Saale) - Den Angstgegner aus der 3. Liga gekegelt: Der Hallesche FC besiegelte am Samstagmittag mit einem Auswärtssieg bei Bayern II (1:0), gegen die es für die Hallenser zuletzt zwei empfindliche Pleiten setzte, den Abstieg der Münchner. Braydon Manu traf bereits nach 30 Sekunden zum entscheidenden Tor. Der Vorjahresmeister tritt damit in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern an, für Halle endet die Saison versöhnlich auf Rang neun.

