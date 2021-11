Der HFC mit Trainer Florian Schnorrenberg (r.) und Stürmer Terrence Boyd (l.) ist am Samstag in Hannover beim TSV Havelse gefordert.

Halle (Saale)/Hannover/MZ - Am 15. Spieltag der 3. Liga ist der Hallesche FC bei Tabellenschlusslicht TSV Havelsen zu Gast. Anstoß in der HDI-Arena in Hannover ist am Samstag um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker vom Spiel. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Havelse - HFC -:-

Vor dem Spiel - Sieben Punkte holte Havelse bislang aus 13 Partien (ein Nachholspiel in Zwickau steht noch aus), schoss dabei zehn Tore. Zum Vergleich: Beim HFC traf allein Michael Eberwein neun Mal. Dass Havelses Yannik Jaeschke, mit drei Scorerpunkten zweitgefährlichster Spieler im Kader, heute auch noch rotgesperrt fehlt, macht die Sache für den Aufsteiger nicht leichter.

Vor dem Spiel - Auf der Bank des Halleschen FC nehmen heute erstmals nach ihren Verletzungen auch wieder Vollert und Derstroff Platz. Ebenso wie Mesenhöler, Otto, Menig, Löder, Guttau, Eilers und Bierschenk. Damit hat Trainer Schnorrenberg vor allem offensiv wieder deutlich mehr Optionen.

Vor dem Spiel - Die heutige HFC-Startelf: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Sternberg - Landgraf, Titsch Rivero - Shcherbakovski, Ebewein, Badjie - Boyd. Wie erwartet ersetzt Sternberg den gesperrten Samson und Badjie rotiert vorne links für Guttau rein.

Vor dem Spiel - Gastgeber Havelse informierte am Vormittag via Twitter, dass es noch Eintrittskarten am Stadion gibt - die 49.000-Mann-Arena ist also nicht ausverkauft. Mal schauen, ob die offizielle Zuschauerzahl heute überhaupt vierstellig wird...

Vor dem Spiel - Ein Nachtrag zu Riem Hussein. Unter ihrer Leitung ist der HFC noch unbesiegt und ohne Gegentor. Es gab 2016 ein 0:0 in Paderborn und 2018 ein 1:0 gegen Aalen. In den letzten drei Jahren war die Schiedsrichterin nicht mehr bei Halle-Spielen eingeteilt. Gegner Havelse pfiff sie deutlich häufiger in der Regionalliga Nord, die Bilanz ist dabei ausgeglichen: Zwei Siege, zwei Niederlagen, fünf Unentschieden.

Vor dem Spiel - Der DFB sorgt heute für eine Premiere im deutschen Profifußball: Die Partie Havelse gegen HFC wird von FIFA-Schiedsrichterin Riem Hussein aus Bad Harzburg geleitet. Als Assistentinnen fungieren Katrin Rafalsi (Baunatal) und Christina Biehl (Siesbach). Damit ist erstmals ein komplettes Schiedsrichterinnen-Gespann bei den Männern im Einsatz.

Vor dem Spiel - Der 15. Spieltag begann am Freitagabend mit einem 2:1-Auswärtssieg von Viktoria Köln bei Türkgücü München, wodurch die Kölner in der Tabelle am Gegner vorbeizogen. Halle geht als Tabellen-Achter in die Partie heute, könnte mit einem Auswärtssieg aber sogar bis auf einen Aufstiegsplatz klettern, wenn die Konkurrenz denn mitspielt.

Vor dem Spiel - Wie könnte die HFC-Startelf heute aussehen? Mal ein Blick in die Glaskugel: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Sternberg - Landgraf, Titsch Rivero - Shcherbakovski, Eberwein, Badjie (Guttau) - Boyd. Abräumer Samson sitzt seine Gelb-Sperre ab, Derstroff und Vollert könnten nach Verletzungspausen in den Kader zurückkehren.

Vor dem Spiel - Personell sieht der HFC nach dem harten September und Oktober so langsam wieder Land. So steht Vollert vor einem Comeback, auch Derstroff ist wieder ein Option. Zuvor war bereits Eilers zurückgekehrt, was Trainer Schnorrenberg neue Möglichkeiten für die Startelf, vor allem aber für Einwechslungen bringt. Allerdings trübt die Trainingsverletzung von Tom Zimmerschied etwas die Stimmung, auch wenn es noch keine Diagnose gibt.

Vor dem Spiel - Der TSV Havelse ist ein Aufsteiger und ein Neuling in der 3. Liga. Nicht jedem wird der Stadtteilverein aus dem niedersächsischen Garbsen ein Begriff sein. Ex-HFC-Profi Fynn Arkenberg spielt aktuell beim TSV und stellt den Verein näher vor.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab 12.30 Uhr starten wir hier inhaltlich zur Partie in Hannover.