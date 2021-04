Lange Mängelliste beim HFC: Wie der Klub jetzt gegensteuern will

Halle (Saale) - Eigentlich hatte sich Ralf Heskamp auf ein paar entspannte Tage in der Heimat gefreut. Seit Dienstag ist der Sportdirektor des Halleschen FC in Osnabrück, wollte eine Woche Urlaub mit seiner Frau und den erwachsenen Söhnen verbringen und einfach ...

Eigentlich hatte sich Ralf Heskamp auf ein paar entspannte Tage in der Heimat gefreut. Seit Dienstag ist der Sportdirektor des Halleschen FC in Osnabrück, wollte eine Woche Urlaub mit seiner Frau und den erwachsenen Söhnen verbringen und einfach abschalten.

Schließlich ist die Transferperiode in der dritten Fußball-Liga seit vergangener Woche beendet und somit auch die Hauptarbeitszeit für den 55-Jährigen.

Dritte Pleite für den HFC

Doch der HFC und dessen zuletzt erschreckend harmlose Auftritte machen einen Strich durch die Heskampsche Rechnung. Gedanklich sei er noch immer bei der 0:2-Niederlage vom Montag gegen den FSV Zwickau, der dritten Pleite in Folge, berichtete der Kaderplaner am Dienstag: „Das dauert ein, zwei Tage, ehe ich das verarbeitet habe.“

Nach dem 0:4-Debakel in Saarland am dritten Spieltag hatte noch die lasche Einstellung der Profis für viel Kritik, auch von Heskamp, gesorgt. Immerhin dieser Aspekt war beim Duell gegen Zwickau besser. Die HFC-Profis nahmen die Zweikämpfe an. Doch das war es auch schon an guten Nachrichten.

Hallescher FC in der Offensive harmlos

Denn wie schon in den vergangenen Wochen waren die Rot-Weißen in der Offensive total harmlos. FSV-Keeper Johannes Brinkies bekam nicht einen Ball aufs Tor. Der HFC wartet seit 317 Minuten auf einen Treffer, zuletzt hatte Julian Derstroff beim Auftaktsieg gegen den 1. FC Magdeburg zum 2:0-Endstand getroffen. Da war die hallesche Fußballwelt noch in Ordnung.

Seitdem ist die Stimmung gekippt. Die Fans quittierten den Auftritt gegen die Sachsen am Montag mit Pfiffen. Die Angst, erneut den Abstiegskampf durchleben zu müssen, ist groß. Der HFC agiert plan- und ideenlos, spielt seine Angriffe ohne Tempo aus und ist somit viel zu leicht auszurechnen.

Gegen Zwickau wurde deutlich: Der HFC hat viel mehr ein fußballerisches, denn ein Einstellungsproblem. „Wenn man Tore schießen möchte, muss man auch mal den Abschluss suchen“, kritisierte Trainer Florian Schnorrenberg die ausbleibende Wucht seiner Mannschaft.

Derstroff fordert mehr Risikobereitschaft

Allerdings werden Möglichkeiten für Abschlüsse auch kaum herausgespielt. „Es fehlt die Überzeugung, der Wille, mal die Gefahrenzone anzuspielen“, sagte Julian Derstroff. Das Team schaffe es nicht, auf den Außenbahnen an die Grundlinie zu kommen und Terrence Boyd, den 14-Tore-Mann der Vorsaison, „mit Flanken zu bedienen“, bemängelte Heskamp.

Selbst unter den beurlaubten Vorgängern Torsten Ziegner und Ismail Atalan war der HFC - bei aller defensiven Anfälligkeit - torgefährlicher als er es aktuell unter Schnorrenberg ist.

Kritik an Trainer und Kader

Es sind Mängel, die Fragen nach der Qualität des Trainers, aber auch zur Kaderplanung aufwerfen. Hinter Selim Gündüz gibt es etwa keinen nominellen Ersatz auf der rechten offensiven Außenbahn. Dazu ist Kapitän Jonas Nietfeld im Mittelfeld weder Antreiber noch Ideengeber. Genau das hatte sich der Verein aber erhofft, deshalb nicht mit Björn Jopek verlängert.

Heskamp wehrt ab: „Jonas Nietfeld muss erst in seine Rolle hineinwachsen“ und Hoffnungsträger wie Julian Guttau, der gezeigt habe, dass er es kann, „hat noch nicht die Form wie am Ende der vergangenen Saison“. So verpuffen auch die Standards - in der Phase nach der Corona-Pause dank Schütze Guttau noch eine herausragende Qualität des Teams - völlig. Zusammen mit spielerische Tristesse eine Mischung, die direkt in den Tabellenkeller führt.

Heskamp fordert Geduld

Heskamp nimmt die Spieler aber in Schutz, fordert Geduld. Nach dem Umbruch (neun Spieler kamen, 13 gingen) müsse sich das Team erst einmal finden. „Das braucht etwas Zeit.“ Genau die gibt es aber in der engen dritten Liga, aus der vier von 20 Teams absteigen, kaum.

Mit jeder Niederlage wächst der Frust der Fans und somit der Druck auf die Entscheidungsträger, Änderungen vorzunehmen. „Es wäre für uns alle einfacher, wenn wir bei diesem Prozess mehr Ruhe in Form von Erfolgserlebnissen hätten“, sagte Heskamp.

Nach der Niederlage gegen Zwickau hat der HFC mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Zeit als gedacht, um an Verbesserungen zu arbeiten. Das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg am Sonntag steht vor der Absage. Grund sind mehrere Corona-Fälle bei den Zebras.

Deshalb fiel bereits die Partie gegen Saarbrücken am vergangenen Freitag aus. Noch immer kann der MSV nur virtuell trainieren, viele Spieler sind in Quarantäne. Beim HFC stellt man sich bereits auf eine Absage ein. Dann ginge es am Mittwoch in einer Woche zu Hause gegen Meppen weiter.

Holt sich der HFC neue Spieler?

Die gibt es aber nur im Erfolgsfall. Den alsbald wieder herzustellen, könnte mit einem neuen Impuls vom Transfermarkt gelingen. Vertragslose Spieler dürfen auch nach dem Ende der Transferperiode verpflichtet werden. Björn Jopek etwa ist immer noch auf dem Markt. Auch Mario Kvesic, zuletzt Spielmacher in Magdeburg.

Optionen gibt es also genug. „Wir haben den Markt immer im Auge, werden jetzt aber nicht jemanden holen, nur um andere ruhigzustellen“, so Heskamp. Es gebe schon „interessante Spieler ohne Verein. Doch letztlich muss alles passen und Sinn machen - auch finanziell.“ (mz)