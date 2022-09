HFC-Spiel bei Eintracht Elster ist terminiert

Zahna-Elster/Halle (Saale)/MZ - Der erste Auftritt des Halleschen FC im Landespokal Sachsen-Anhalt 2022/23 ist terminiert. Der HFC wird sein Zweitrundenspiel bei Eintracht Elster am Sonntag, 25. September um 14 Uhr bestreiten. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.

In Runde eins hatte der HFC - als einziger Drittligist im Wettbewerb großer Titel-Favorit - ebenso ein Freilos wie die Eintracht. Dort traten nur einige Klubs aus Verbands- und Landesliga an. Eigentlich findet die zweite Runde am kommenden Wochenende (3./4. September) statt, da spielt Halle allerdings gegen den SC Verl in der 3. Liga.

Der 25. September wurde nun als Ausweichtermin gefunden - dann findet planmäßig bereits die 3. Runde statt. Die Achtelfinals sind für den 19. November 2022 terminiert. Viertel-, Halbfinale und Endspiel sind erst in 2023 geplant.

Eintracht Elster ist aktuell Tabellenführer der Landesliga Mitte, wo das Team mit zwei Siegen und 12:4 Tore gestartet ist. Gespielt wird die Partie im Landespokal im „Elster Bau Sportpark“ in Zahna-Elster.