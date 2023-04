Halle (Saale)/MZ - Im Fußball-Landespokal Sachsen-Anhalt kommt es im Halbfinale zu einem Harz-Derby zwischen Einheit Wernigerode und Germania Halberstadt. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Magdeburg.

Dazu trifft der Sieger aus dem Viertelfinale zwischen dem SV Staßfurt und dem SV Westerhausen auf den Sieger der Partie zwischen dem VfB Merseburg und dem Halleschen FC.

HFC spielt am 1. Mai beim VfB Merseburg

Wann die Vorschlussrunde ausgespielt wird, ist noch offen. Wahrscheinlich sind aber Ansetzungen im Mai unter der Woche. Das Finale wird am 3. Juni in Halberstadt ausgetragen.

Die ausstehenden Viertelfinal-Partien sind dagegen inzwischen terminiert. Staßfurt spielt am 19. April gegen Westerhausen, Merseburg am 1. Mai, ein Montag, gegen den HFC. Der Drittligist spielt vor dem Pokalduell am Freitagabend in Mannheim. Aber auch Landesligist Merseburg ist am Freitag in der Liga im Einsatz.