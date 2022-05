Brisante Fälle: Lässt der HFC Guttau und Shcherbakovski jetzt abblitzen?

In den Vertragsverhandlungen mit den Talenten Julian Guttau und Jan Shcherbakovski sieht sich der HFC in einer starken Position.

Julian Guttau will gerne beim Halleschen FC bleiben.

Halle (Saale)/MZ - Unbekannte Autos am Stadion? Nein. Jedenfalls parkte am späten Dienstagvormittag kein Vehikel dort, das man eventuell einem neuen Spieler für den Halleschen FC hätte zuordnen können. Dabei hatte das Gerücht in Halle die Runde gemacht: Profis für den Drittligakader sind unmittelbar im Anflug.