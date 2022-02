„Krieg darf keine Lösung sein“: HFC, FCM und Co. reagieren auf Russlands Invasion

Die Situation in der Ukraine beschäftigt auch die Sportklubs in Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Halle (Saale)/MZ - Es ist nur eine Randnotiz angesichts der bedrohlichen Situation für Europas Friedensordnung: Aber auch Sportteams aus Sachsen-Anhalt haben sich betroffen zur russischen Invasion in der Ukraine geäußert. Allesamt verurteilten sie das Vorgehen und waren zutiefst erschüttert, dass nun wieder in Krieg in Europa geführt wird.

„Krieg mitten in Europa! Wir finden für das Unfassbare keine Worte“, twitterte Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg noch am Donnerstagnachmittag; „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine.“ Versehen wurde der Beitrag mit einer Ukraine-Flagge und einer Fahne des FCM.

Auch Liga-Rivale Hallescher FC schrieb am Abend bei Facebook: „In Gedanken in der Ukraine. Der HFC verurteilt Krieg in jedweder Form.“ Dazu postete der HFC das Bild einer Friedenstaube in den Farben der Ukraine und des Klubs: rot, gelb, hellbau.

DFB will Gedenkminute in der 3. Liga am Wochenende

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) forderte die Teams der 3. Liga zudem auf, gemeinsam ein „Zeichen für Frieden und Solidarität“ zu setzen: „Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass Krieg Leid bedeutet, Hass und Elend. Und dass es keinen Krieg geben darf.“ Dazu empfahl der DFB allen Mannschaften einen Minute des Innehaltens vor Anpfiff der Spiele am Wochenende.

Etwas ausführlicher nahmen die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt Stellung. „Handball steht für Solidarität, Vielfalt und ein friedliches Miteinander“, schrieben die Wildcats bei Facebook. Man sei „zutiefst erschüttert über Russlands Angriff auf die Ukraine: „Krieg darf in keiner Zeit eine Lösung sein. Alle Menschen auf dieser Welt haben das Recht auf Freiheit und auf ein Leben ohne Angst und Gewalt.“

Dann wurden die Wildcats noch einmal konkret: „In Gedanken sind wir bei allen Menschen und insbesondere bei unserer ehemaligen Spielerin Natali Gaiovich und deren Familie.“

Krieg in der Ukrainer: Leipziger Fußball-Klubs positionieren sich klar

RB Leipzig hatte sich vor dem Europa-League-Spiel in San Sebastian ebenfalls klar positioniert. „Wir sind fassungslos über die Ereignisse in der Ukraine Krieg ist in jeder Form inakzeptabel“, schrieb der Fußball-Bundesligist bei Twitter: „Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und wir hoffen zutiefst auf Frieden.

Ähnlich äußerte sich auch der sächsische Regionalligist Chemie Leipzig in einer längeren Stellungnahme: „Es gibt Tage, an denen es wichtigeres gibt als Fußball. In Europa zieht ein Krieg herauf. Unsere Gedanken und unsere Solidarität gelten allen Menschen in der Ukraine.“

Und Stadtrivale Lok Leipzig schrieb bei Twitter: Die schrecklichen Ereignisse, die sich zur Zeit in der Ukraine abspielen, machen uns sehr betroffen und traurig. Krieg darf niemals die Lösung von Konflikten sein.“