Kicker-Rangliste: Diese vier HFC-Profis gehören zu den Besten der 3. Liga

Elias Huth und Niklas Kreuzer waren in der Rückrunde für den "kicker" die beiden herausragenden HFC-Profis.

Halle (Saale)/MZ - Das Fachmagazin „kicker“ hat am Dienstag seine Rangliste des Deutschen Fußballs 2022 für die 3. Liga veröffentlicht. Darin wurden alle Spieler, sortiert nach taktischen Positionen, für ihre Leistungen in der Rückrunde bewertet und in die Kategorien „Herausragend“ und „Auffällig“ eingeteilt.