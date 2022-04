Im Leuna-Chemie-Stadion wird es am Samstag kein Geister-Heimspiel für den Halleschen FC geben.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstag empfängt der Hallesche FC in der dritten Fußballliga Türkgücü München zum ersten Heimspiel in 2022. Seit Tagen treibt die Anhänger vor allem eine Frage um: Dürfen zum Jahresstart Fans ins Stadion oder nicht?