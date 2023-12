Der Hallesche FC will gegen Arminia Bielfeld die 20-Punkte-Marke knacken. Wie Trainer Ristic mit Landgraf und Nietfeld plant.

Mit seiner Maske, die seine Gesichtsknochen schützt, erinnert Fabian Klos an einen antiken Gladiator.

Halle/MZ - Steht der allwöchentliche Gang auf das Pressepodium vor einem Spiel an, mutieren Fußballlehrer gern mal für kurze Zeit zu Pokerprofis. Gespielt wird allerdings nicht mit Bube, Dame, König, Ass. Es geht darum, Fragen zur Aufstellung derart undurchschaubar zu beantworten, dass der Gegner im Unklaren bleibt. Oder: So klar, dass der Gegner im Klaren ist. Nur, um dann am Spieltag doch alles anders zu machen.