Halle (Saale)/MZ/bbi - Diese Überraschung ist André Meyer gelungen: Im Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth (3:0) am Montagabend lief Kapitän Jonas Nietfeld nicht als Abwehrchef, sondern als Mittelstürmer auf. Damit reagierte der Trainer des Halleschen FC auf die harmlosen Auftritte seines Teams zuvor. Und der Plan ging auf.

Nietfeld, gelernter Stürmer und ehemaliger Torschützenkönig der Regionalliga Nordost, verlieh dem HFC mehr Präsenz im Strafraum und traf auch noch zum zwischenzeitlichen 2:0. Ist der Mittelstürmer Nietfeld nun auch ein Modell für die anstehenden Spiele? Stimmen Sie ab!

Nietfeld selber hat jedenfalls großen Gefallen an der neuen alten Rolle gefunden. „Wenn das so funktioniert und ich gleich ein Tor mache, dann kann man schon davon ausgehen, dass ich auch nächste Woche wieder vorne drin spiele“, sagte der Kapitän bei „Magenta Sport“ mit Blick auf das Spiel beim VfL Osnabrück am Montag (19 Uhr im Liveticker).

Jonas Nietfeld als Mittelstürmer? Trainer Meyer bremst

Trainer Meyer sieht das etwas anders - oder will sich einfach nicht in die Karten schauen lassen. „Wir hatte mit 'Nieter' gesprochen, ob er sich die Rolle für dieses eine Spiel vorstellen kann“, sagte Meyer: „Dass es so aufgegangen ist, ist schön. Aber das ist nicht entscheidend für die kommenden Wochen.“

Dass Mittelstürmer Nietfeld aber immer eine Option ist, räumte der Coach ein: „Mal schauen. Wir freuen uns, dass wir diese Flexibilität haben.“