Jemand für den HFC?: Nach Transferschluss: Diese vertragslosen Profis sind verfügbar

Das Transferfenster ist zu. Am Montag endete die Sommerwechselfrist. Erst im Winter können nun wieder Spieler verpflichtet werden. Mit einer Ausnahme: Vereinslose Profis dürfen die Klubs weiterhin unter Kontrakt nehmen.

Auch der Hallesche FC hält sich diese Option offen. Der Fußball-Drittligist hätte am "Deadline-Day" noch gern einen Außenbahnspieler verpflichtet. Der Wunschkandidat erteilte dem HFC aber eine Absage.

Kommt stattdessen nun ein derzeit noch vertragsloser Spieler? „Wir besprechen uns permanent, wo wir tatsächlich Bedarf haben. Schließlich könnten wir auch weiterhin vertragslose Spieler verpflichten", sagte Sportchef Ralf Heskamp der MZ.

Aber welche Offensivspieler wären für den HFC überhaupt interessant? Das zeigt diese Übersicht:

Marcel Heller (34 Jahre, zuletzt SV Darmstadt)

Marcel Heller wäre eine namhafte Verstärkung für den rechten Flügel. Der 34-Jährige zählt seit Jahren zu den schnellsten Spielern im deutschen Profifußball. Und er ist immer noch topfit. Für den SV Darmstadt absolvierte Heller in der vergangenen Saison 26 Zweitligaspiele, schoss zwei Tore. Insgesamt kommt Außenbahnspieler auf 123 Erst-, 124 Zweit- und 74 Drittligaspiele. Zuletzt zeigte sich Heller in einem "Transfermarkt"-Interview offen für einen Wechsel in die dritte Liga. "Wenn die Chemie stimmt, wäre das kein Problem für mich."

Patrick Ebert (33 Jahre, zuletzt Dynamo Dresden)

Ebert galt einst als großes Talent im deutschen Fußball. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler absolvierte 13 U-21-Länderspiele, war später lange Jahre für Hertha BSC in der Bundesliga aktiv. Danach spielte Ebert in Spanien und Russland. Zuletzt war der 33-Jährige für zwei Jahre bei Dynamo Dresden in der zweiten Liga. Geht er zum Ende der Karriere nun noch den Schritt in die 3. Liga?

Gilian Jurcher (23 Jahre, zuletzt 1. FC Saarbrücken)

Jurcher kann im Sturmzentrum, aber auch auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Dazu hat er Erfahrung im Fußballosten. Für eine Saison spielte der 23-Jährige für Regionalligist Halberstadt. Mit starken Leistungen für den 1. FC Saarbrücken machte sich Jurcher danach einen Namen. In 54 Regionalligaspielen kam er auf 21 Tore und elf Vorlagen. Allerdings gilt der Offensivmann als schwieriger Charakter. Mit dem angestrebten Wechsel in die zweite Liga hat es für Jurcher in diesem Sommer nicht geklappt, ein Probetraining bei Aufsteiger Würzburg blieb ohne Erfolg. Nun könnte ein Anstellung in Liga drei interessant sein.

Mario Kvesic (28 Jahre, zuletzt 1. FC Magdeburg)

Kvesic ist ein Spielgestalter, kein Mann für die Außenbahnen. Das Offensivspiel des HFC könnte er aber beleben. Der 28-Jährige kann gefährliche Pässe schlagen, Tore aus der Distanz erzielen. Vor allem bei Erzgebirge Aue zeigte der Bosnier starke Leistungen, kam in 99 Spielen auf 17 Tore und elf Vorlagen. In der vergangenen Saison bremsten Verletzungen Kvesic beim 1. FC Magdeburg immer wieder aus.

Mounir Bouziane (29 Jahre, zuletzt Waldhof Mannheim)

Der beidfüßige Franzose kann in der Offenive praktisch jede Position besetzen. Dazu verfügt er über ganz viel Drittligaerfahrung. In 131 Spielen machte er 13 Tore und gab elf Vorlagen. In der vergangenen Spielzeit lief der 29-Jährige für Waldhof Mannheim auf, erzielte in 26 Spielen fünf Tore.

Ismail Azzaoui (22 Jahre, zuletzt VfL Wolfsburg)

Talent bringt der Belgier jede Menge mit, dazu ist er ein Spieler für den rechten Flügel. Sein stärkster Arbeitsnachweis: In der Saison 2017/18 kam er in der ersten Liga der Niederlande für Wilhelm II in 24 Spielen auf vier Tore und sechs Vorlagen. Beim VfL Wolfsburg konnte er sich aber nicht durchsetzen, auch weil ihn zwei Kreuzbandrisse ausbremsten. Ein ähnliches Schicksal hat Selim Gündüz hinter sich, der beim HFC unter Vertrag steht. Azzaoui wäre eine weitere Verpflichtung mit Risiko-Faktor.

Florian Hansch (25 Jahre, zuletzt SV Sandhausen/Hallescher FC)

Leihweise lief Florian Hansch in der vergangenen Saison bereits für den HFC auf. In 25 Spielen, die er als Flügelspieler, wie auch als Rechtsverteidiger absolvierte, kam der Sachse auf ein Tor und eine Vorlage. Zu mager war die Ausbeute, der HFC bemühte sich nicht um einen permanenten Wechsel. Nun ist Hansch aber auf dem Markt, am Montag löste Zweitligist Sandhausen den Vertrag auf. Eine Rückholaktion, mit Patrick Göbel ist ein weiterer HFC-Spieler für die rechte Seite aus der vergangenen Saison noch ohne Vertrag, ist für die Rot-Weißen momentan aber keine Option. Wie "liga3" vermeldet, spielt Hansch nun auch bei Ligakonkurrent Waldhof Mannheim vor. (mz/fab)